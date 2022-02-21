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? Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği İHA imha edildi - Son Dakika

? Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği İHA imha edildi

21.02.2022 15:51
? Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği İHA imha edildi

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Koalisyonun Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlanan yazılı açıklamasında, Yemen'in başkenti Sana'dan ülkenin güneyindeki Cazan bölgesine İHA ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Uluslararası Sana Havalimanı'ndan havalanan İHA'nın, Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bilgisi yer alan açıklamada, Husilerin İHA'yı sivilleri hedef almak için gönderdiği iddia edildi.

Açıklamada, Yemen'den gelebilecek tehditlere karşı gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, Hükümet, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ? Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği İHA imha edildi - Son Dakika


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