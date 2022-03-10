Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği İHA düşürüldü - Son Dakika
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Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği İHA düşürüldü

10.03.2022 05:02
Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği İHA düşürüldü

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Arap koalisyonu, ülkenin güneybatısındaki Cazan kentini hedef alan İHA'nın, bölgedeki savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıkladı.

İHA'nın imha edilmesi sırasında parçaların kentin yerleşim yerlerine dağıldığı ancak herhangi bir zarar oluşmadığı kaydedildi.

Söz konusu İHA'nın Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinden fırlatıldığı belirtildi.

Konuya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği İHA düşürüldü - Son Dakika


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