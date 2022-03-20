Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına karşı soğukkanlı olacağız - Son Dakika
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Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına karşı soğukkanlı olacağız

20.03.2022 22:13
Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına karşı soğukkanlı olacağız

Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) himayesinde Yemenli taraflar arasındaki diyalog girişiminin başarılı olması için Husilerin saldırılarına karşı soğukkanlı davranacaklarını belirtti.

Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) himayesinde Yemenli taraflar arasındaki diyalog girişiminin başarılı olması için Husilerin saldırılarına karşı soğukkanlı davranacaklarını belirtti.

Koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıların akabinde yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "KİK himayesinde Yemen diyalog görüşmelerinin başarılı olması için soğukkanlı olacağız ve saldırılara cevap verme hakkını saklı tutacağız." ifadesi kullanıldı.

Diyaloğun başarısız olması için çalıştığı kaydedilen Husilerin, koalisyon güçlerinin, krizin sona ermesi için sarf ettiği çabaları yanlış yorumlama hatasına bir daha düşmemesi gerektiği dile getirildi.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki bugün yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği 9 insansız hava aracı (İHA) ile bir balistik füzenin düşürüldüğünü duyurmuştu.

Saldırılar sonucu bazı araç, konut ve tesislerde hasar meydana geldiğini ifade eden Maliki, ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetmişti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yetkilileri ise İran destekli Husilerin dün gece Cazan'daki petrol ürünleri dağıtım istasyonuna, bu sabaha karşı da Yanbu Doğalgaz Santrali ve ardından Yanbu Aramco Sinopec Rafineri Şirketi'ne yönelik İHA saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.

Bakanlık yetkilileri, saldırının rafinerinin üretim seviyesinde geçici bir düşüşe neden olduğu ve bu açığın stoklarla telafi edileceğini belirtmişti.

KİK'in girişimi

KİK Genel Sekreterİ Nayif el-Hacraf, 17 Mart Perşembe günü yaptığı açıklamada, Yemenli taraflar arasında ateşkes sağlanması amacıyla 29 Mart-7 Nisan tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da müzakerelerin yapılacağını duyurmuştu.

Hacraf, KİK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bu müzakerelere Yemen'deki tüm tarafların katılması çağrısında bulunmuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı da (İİT) yaptığı açıklamada, girişimi memnuniyetle karşılayarak, Yemen'de akan kanın durması için taraflara müzakerelere katılım çağrısı yapmıştı.

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Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan, Koalisyon, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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