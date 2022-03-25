Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 9 İHA imha edildi - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 9 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre Arap koalisyonu, konuyla ilgili iki ayrı açıklama yaptı.

Koalisyondan yapılan ilk açıklamada, Suudi Arabistan savunma sistemlerinin, bu sabah ülkenin güney bölgesine fırlatılan 6 İHA'yı imha ettiği belirtildi.

Başarısızlıkla sonuçlanan saldırılarda kasıtlı olarak sivil nesnelerin ve enerji tesislerinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, Husilerin saldırılarının devam etmesinin bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ettiği aktarıldı.

Açıklamada, koalisyonun Yemen istişarelerinin başarısı için Körfez'in ve uluslararası toplumun tutumunu desteklediği, Husilerin ise istişareleri başarısız kılmaya çalıştığı ifade edildi.

Koalisyondan yapılan ikinci açıklamada da Suudi Arabistan'a fırlatılan 3 İHA'nın imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkenin güney, orta ve doğu bölgelerine düzenlenen saldırıların tamamının engellendiği belirtildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, 20 Mart'ta yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin, kasıtlı ve sistematik olarak sivil nesneleri ve ekonomik tesisleri hedef aldığını ve Suudi Arabistan'a yönelik düşmanca sınır ötesi saldırılarını artırdığını söylemişti.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.