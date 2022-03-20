Arap koalisyonu: Kızıldeniz'in güneyinde bomba yüklü bir tekneyi imha ettik - Son Dakika

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Kızıldeniz'in güneyinde bomba yüklü bir teknenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Arap koalisyon güçlerinin açıklaması, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlandı.

Açıklamada, seyrüsefer özgürlüğü ve küresel ticareti tehdit eden bomba yüklü bir teknenin Kızıldeniz'in güneyinde imha edildiği aktarıldı.

Olaya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmeyen açıklamada, 2015 yılının başından bu yana Babu'l Mendeb Boğazı ve Kızıldeniz'de etkisiz hale getirilen bomba yüklü tekne sayısının 106'ya ulaştığı kaydedildi.