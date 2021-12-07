Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'daki birçok mevziyi 25 İHA ve füzelerle hedef aldık - Son Dakika

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Savunma Bakanlığı binası ve Kral Halid Havaalanı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda noktayı 25 insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.

Husilere ait "El-Mesira" televizyonunun haberine göre, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Riyad, Cidde, Taif, Cizan, Necran ve Asir kentlerindeki bir dizi askeri mevziyi hedef alarak, geniş bir operasyon başlattıklarını ifade etti.

Operasyonda çok sayıda balistik füze ve 25 İHA'nın kullanıldığını aktaran Seri, "Riyad'daki Savunma Bakanlığı, Kral Halid Havaalanı başa olmak üzere bazı askeri mevzilerin hedef alınmasında 6 İHA ve çok sayıda füzenin kullanıldığını" aktardı.

Seri, Taif'teki Kral Fahd Hava Üssü ile Cidde'deki Suudi Arabistan milli petrol şirketi Aramco tesislerinin de 6 İHA ve füzelerle hedef alındığını kaydetti.

Abha, Cizan, Necran ve Asir'deki askeri ve hassas mevzilerin 13 İHA ve çok sayıda balistik füzeyle hedeflendiğine işaret eden Seri, "gerginliğin tırmandırılmasına aynı şekilde karşılık vereceklerini, halkı ve vatanlarını korumak için daha fazla operasyon gerçekleştireceklerini" vurguladı.

Suudi Arabistan ve Arap koalisyonu konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'da balistik füze ve İHA üretim tesislerinin imha edildiğini açıklamıştı.

Koalisyon güçleri, son zamanlarda Sana'da Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.