Arap Koalisyonu: Suudi Arabistan'ı hedef alan Husilere ait 3 İHA ve 2 balistik füze imha edildi - Son Dakika

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislere ait bomba yüklü 3 insansız hava aracı (İHA) ile 2 balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan koalisyon güçlerinin açıklamasında, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran kentine İHA ve balistik füze ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Yemen topraklarından Necran kentine gönderilen 2 bomba yüklü İHA ve 2 balistik füzenin imha edildiği ifade edilen açıklamada, güney bölgesine gönderilen 3'üncü İHA'nın da imha edildiği aktarıldı.

Husiler Necran ve Kral Halid Hava Üssü'ne saldırdıklarını açıkladı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt bölgesinde yer alan Kral Halid Hava Üssü ve Necran kentine saldırı düzenlediklerini belirtti.

"Kasıf-2" tipi 4 İHA ve 2 balistik füze ile gerçekleştirdikleri saldırıda hedefin tam isabetle vurulduğunu kaydeden Seri, bunun "karşı saldırılara ve Yemen'e yönelik devam eden ablukaya bir yanıt olduğunu" savundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.