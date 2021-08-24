Arap koalisyonu: Suudi Arabistan'ı hedef alan bomba yüklü İHA düşürüldü - Son Dakika

Yemen hükümetine destek amaçlı Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, İran destekli Husiler tarafından gönderilen patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın koalisyon güçlerinden aktardığı açıklamada, bomba yüklü İHA'nın Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Husilerin kentteki sivil bölgeleri hedef almayı sürdürdüğü, koalisyon güçlerinin de buna karşı gerekli tedbirleri aldığı ifade edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.