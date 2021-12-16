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Arap koalisyonu: Suudi Arabistan'ın Cazan kentine yönelik saldırıda maddi zarar oluştu - Son Dakika

Arap koalisyonu: Suudi Arabistan'ın Cazan kentine yönelik saldırıda maddi zarar oluştu

16.12.2021 00:14
Arap koalisyonu: Suudi Arabistan'ın Cazan kentine yönelik saldırıda maddi zarar oluştu

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan kentini hedef alan saldırıda üç sivil aracın yandığını ve üç sanayi atölyesinin zarar gördüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan kentini hedef alan saldırıda üç sivil aracın yandığını ve üç sanayi atölyesinin zarar gördüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon güçlerinden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlandı.

Cazan'a yapılan "düşman" saldırıda, sivillere ait 3 aracın yandığı, üç sanayi atölyesinde de maddi zararın meydana geldiği ifade edildi.

Koalisyondan daha sonra yapılan ikinci bir açıklamada ise Suudi Arabistan'ın güney batısındaki Ebha kentine atılan iki balistik füzenin imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilere, "sivilleri hedef almak üzere Uluslararası Sana Havalimanı'nı balistik füze atmak için kullanma" suçlaması yöneltildi.

Öte yandan, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Kral Halid Hava Üssü'ndeki savaş uçaklarının hangarları ve Cazan'daki bazı hedeflere 5 balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Yemen'deki İran destekli Husi milisler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Koalisyon, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap koalisyonu: Suudi Arabistan'ın Cazan kentine yönelik saldırıda maddi zarar oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arap koalisyonu: Suudi Arabistan'ın Cazan kentine yönelik saldırıda maddi zarar oluştu - Son Dakika
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