Arap koalisyonu: Yemen'de Husilere ait helikopter imha edildi - Son Dakika

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri, Husilerin, Marib'e sevk ettiği bir helikopterin imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansına (SPA) göre, koalisyon güçlerinin açıklamasında, imha edilen helikopterin, Husiler tarafından Sana Havalimanı'ndan Marib kentine götürüldüğü belirtildi.

Çeşitli cephelere silah sevkiyatının takip edildiği vurgulanan açıklamada, Husilerden bu yöndeki çabalarını durdurmaları istendi.

Açıklamada, helikopterin imhasının nerede ve ne şekilde olduğuna veya muhtemel can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Olaya ilişkin Husilerden ise henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile koalisyon güçlerinin desteklediği hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki çatışmalar, son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.