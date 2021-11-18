Arap koalisyonu Yemen'de Husilerin kontrolündeki 4 kente hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın başı çektiği Arap koalisyon güçleri, Yemen'in 4 ayrı kentinde askeri hedeflere geniş çaplı hava operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçleri, balistik füze ve insansız hava araçları tehdidine karşı meşru askeri hedeflere geniş çaplı operasyonlar düzenlediklerini açıkladı.

Sana, Zemar, Sade, Cevf olmak üzere 4 ayrı kente düzenlenen hava operasyonlarında, balistik füze, insansız hava aracı ve iletişim sistemlerinin bulunduğu depo ve atölyelerin vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "saldırganca operasyonlara karışmış olan İran Devrim Muhafızları ve Lübnan Hizbullah uzmanlarının bulunduğu gizli mekanların da hedef alındığı" ifade edildi.

Koalisyon güçleri, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Ebha Havalimanı'nı hedef alan bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurmuştu.