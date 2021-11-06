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Arap koalisyonu: Yemen'de son 24 saatte Husilerden 157 kişi öldürüldü - Son Dakika

Arap koalisyonu: Yemen'de son 24 saatte Husilerden 157 kişi öldürüldü

06.11.2021 18:17
Arap koalisyonu: Yemen'de son 24 saatte Husilerden 157 kişi öldürüldü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in orta kesimindeki Marib ilinde yürütülen operasyonlarda bir günde 157 Husi milisin öldürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in orta kesimindeki Marib ilinde yürütülen operasyonlarda bir günde 157 Husi milisin öldürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Koalisyon güçleri, Yemen'de Husilere yönelik ülkenin orta kesiminde yer alan el-Beyda ve Sırvah ile kuzeydeki el-Cevf kentlerine son 24 saat içerisinde 32 hava operasyonu düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, operasyonlarda Husilere ait 14 askeri aracın imha edildiği ve 157 silahlı milisin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Öte yandan, Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan haberde, koalisyon güçlerinin son 24 saat içerisinde Marib ve el-Cevf kentlerinin yanı sıra Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Necran'ın karşısındaki Yemen sınırına 24 hava saldırısı düzenlediği bilgisine yer verildi.

Haberde, saldırılarda ölen ya da yaralananlara ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri 2 Kasım'da Yemen'in orta kesimindeki Marib ilinde yürütülen operasyonlarda bir günde 115 Husi milisin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda 230 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Suudi Arabistan, Koalisyon, Marib, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap koalisyonu: Yemen'de son 24 saatte Husilerden 157 kişi öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arap koalisyonu: Yemen'de son 24 saatte Husilerden 157 kişi öldürüldü - Son Dakika
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