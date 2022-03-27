Arap koalisyonu Yemen'deki Husilere ait hedeflere hava saldırıları başlattı - Son Dakika
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Arap koalisyonu Yemen'deki Husilere ait hedeflere hava saldırıları başlattı

27.03.2022 01:20
Arap koalisyonu Yemen'deki Husilere ait hedeflere hava saldırıları başlattı

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'in başkenti Sana ve Hudeyde kentinde İran destekli Husilere ait askeri hedefleri havadan vurduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'in başkenti Sana ve Hudeyde kentinde İran destekli Husilere ait askeri hedefleri havadan vurduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan Arap koalisyonu açıklamasında, Sana'daki Husilere ait askeri karargahlara hava operasyonu başlatıldığı belirtildi.

Yemen'in batısındaki Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde vilayetindeki Salif Limanı civarında da Husilere ait cephaneliğin imha edildiği aktarılan açıklamada, Husi milislerin Salif Limanı'na silah nakliyatı yapmasının ardından bölgeye hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

Öte yandan Husilere ait el-Mesire televizyonu, Suudi Arabistan savaş uçaklarının başkent Sana'ya 4 hava saldırısı gerçekleştirdiğini aktardı.

Husilerin saldırılara ara verme duyurusu

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu sözcüsü Turki el-Maliki, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli terörist Husi milislerin Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerine saldırı düzenlediğini ve tesislerdeki iki petrol deposunda yangın çıktığını belirtmişti.

İran destekli Husi milisleri, dün itibarıyla Suudi Arabistan ve Yemen'deki saldırılarına 3 gün ara verdiğini duyurmuştu.

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Suudi Arabistan, Yemen, İran, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap koalisyonu Yemen'deki Husilere ait hedeflere hava saldırıları başlattı - Son Dakika


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