Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği İHA saldırısını engelledik - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü bir insansız hava aracını (İHA) daha etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'ın güney bölgesine düzenlediği İHA saldırısının engellendiğini kaydetti.

Husilerin kontrolü altındaki bölgelerden düzenlenen İHA saldırılarını yakından takip ettiklerini belirten Maliki, sivillerin korunması ve tehdit kaynaklarının etkisiz hale getirilmesi için gerekli önlemleri aldıklarını ifade etti.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husiler, dün de Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı İHA ile hedef aldıklarını iddia etmiş, koalisyon güçleri ise söz konusu İHA'nın imha edildiğini savunmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.