BAE Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırıyı kınadı - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran destekli Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısını kınayıp, bunun durması için uluslararası topluma ivedi bir şekilde adım atması çağrısında bulundu.

BAE Dışişleri Bakanlığı, Husiler tarafından Suudi Arabistan'a yönelik gerçekleştirilen ve sivil yerleşim yerinde düşürülen insansız hava aracı (İHA) saldırısı hakkında yazılı açıklama yayınladı.

Husilerin saldırısının şiddetle kınandığı açıklamada, Husilerin Riyad'a yönelik devam eden saldırılarının, açık bir şekilde uluslararası topluma meydan okuma, tüm uluslararası yasa ve prensipleri hiçe sayma anlamı taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, istikrar, güvenlik ve sivil yerleşim merkezlerini sürekli hedef alan saldırıların durdurulması için uluslararası topluma ivedi şekilde adım atması çağrısında bulunuldu.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husi milislerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü 5 İHAnın imha edildiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini sık sık hedef alan Husilerin son günlerde İHA'lar ve füzelerle düzenledikleri saldırıların arttığı gözlemleniyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.