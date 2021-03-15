Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği iki balistik füze imha edildi - Son Dakika

Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği iki balistik füze imha edildi

15.03.2021 20:51
Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği iki balistik füze imha edildi, System.String[]

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği iki balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği iki balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Arap koalisyonunun Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan yazılı açıklamasına göre, Husiler Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt bölgesini iki balistik füze ile hedef aldı.

Füzelerin Yemen'in Sada kentinden fırlatıldığı belirtilerek, havada imha edildiği kaydedildi.

Husilerden ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, sabah saatlerinde Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bubi tuzaklı bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini sık sık hedef alan Husilerin son günlerde İHA'lar ve füzelerle düzenledikleri saldırıların arttığı gözlemleniyor.

Suudi Arabistan, Koalisyon, Yemen, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği iki balistik füze imha edildi - Son Dakika


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