Arap Koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 6 İHA imha edildi - Son Dakika

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü 6 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre Arap koalisyonu, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki bölgeleri 5 İHA ile hedef aldığını açıkladı.

Bomba yüklü İHA'ların havada imha edildiği belirtilen açıklamada, Husilerin İHA ve füzelerle sivil yerleşim bölgelerini kasıtlı ve sistematik şekilde hedef aldığı ve bunun bir savaş suçu olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Husilerin, Cazan ve Necran üniversitelerini hedef alma girişiminde bulunduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye televizyonunun haberine göre ise Arap koalisyonu, Husilerin, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentine gönderdiği bomba yüklü bir İHA'yı imha ettiklerini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.