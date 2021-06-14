Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi - Son Dakika

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislere ait bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt bölgesine bomba yüklü İHA gönderdiği belirtildi.

Söz konusu İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, Husilerin sivilleri hedef almaya devam ettiği ve koalisyon güçlerinin de buna karşı gerekli önlemleri aldığı ifade edildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.