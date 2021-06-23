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Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 4 İHA imha edildi - Son Dakika

Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 4 İHA imha edildi

23.06.2021 20:51
Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 4 İHA imha edildi, System.String[]

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislerin Suudi Arabistan topraklarına doğru gönderdiği bomba yüklü 4 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislerin Suudi Arabistan topraklarına doğru gönderdiği bomba yüklü 4 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın koalisyon güçlerine dayandırdığı habere göre, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güney bölgesine gönderdiği bomba yüklü 4 İHA, koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Hava savunma sistemlerinin Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tüm saldırı girişimlerini çökerttiği kaydedilen haberde, sivilleri korumak ve muhtemel bir saldırıya karşı koymak için operasyonel önlemlerin alındığı aktarıldı.

Husilerden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Arap koalisyonu 20 Haziran'da da Husi milislerin Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği bomba yüklü 17 İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Suudi Arabistan, Koalisyon, Yemen, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 4 İHA imha edildi - Son Dakika


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