Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine bomba yüklü bir İHA gönderildiği belirtildi.

Söz konusu İHA'nın, Suudi Arabistan savunması tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, Husilerin sivilleri hedef almaya devam ettiği vurgulandı.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.