Arap Koalisyonu Yemen Hava sahasında iki Husi İHA'sını düşürdü
3 dakika önce
Yemen'deki Husilere karşı Yemen meşru hükumetini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonuna ait jet uçaklarının Husilere ait 2 insansız hava aracının düşürdüğü bildirildi.
Yemen
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:06 Kaynak: İHA
'deki Husilere karşı Yemen meşru hükumetini destekleyen Suudi Arabistan
liderliğindeki Arap Koalisyonuna ait jet uçaklarının Husilere ait 2 insansız hava aracının düşürdüğü bildirildi.
Arap Koalisyonuna ait jet uçakları bu gün Yemen hava sahası üzerinde Sana'da etkin olan İran
'ın desteklediği Husilere ait 2 İHA düşürdü.
Arap Koalisyon Sözcüsü Albay Turki el-Maliki: "Arap Koalisyonunun uluslararası hukuk gereğince caydırıcı tedbirler alma hakkını teyit ediyoruz" dedi. - RİYAD
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