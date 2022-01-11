Arap koalisyonu, Yemen için kalkınma hamlesi başlattığını açıkladı - Son Dakika

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Şebve ilinden başlayarak "Mutlu Yemen'in Özgürlüğü" adıyla kalkınma hamlesi başlatıldığını duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, İran destekli Husilerden geri alınan Şebve iline gelerek, burada Vali Avad el-Avleki ile basın toplantısı düzenledi.

Yemen halkına destek için kalkınma hamlesi başlatıldığını ifade eden Maliki, "ister kurtarılmış Şebve isterse binlerce iç göçmene ev sahipliği yapan Marib olsun ülkenin her yerinde insani yardım çalışmalarının önemli olduğunu" vurguladı.

Şebve'nin Husilerden kurtarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren ve bunu "tarihi bir an" olarak nitelendiren Maliki, bu konuda orduya ve ona bağlı Amalika Tugayları ile Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) teşekkür etti.

Maliki, "Yemenliler birlik olursa Şebve'yi kurtardıkları gibi ülkenin tamamını da kurtarırlar." dedi.

Sözcü Maliki, Husileri de Hudeyde Limanı'nı silah kaçakçılığında kullanmakla suçladı ve bununla ilgili şüphe götürmez deliller olduğunu savundu.

Kalkınma hamlesi Yemen halkı ve silahlı kuvvetlerine destek olacak

Öte yandan, Yemen resmi ajansı SABA'ya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih, söz konusu hamlenin, ülkenin tüm illerinin Husilerden temizlenmesi için Yemen halkını, silahlı kuvvetleri ve direniş güçlerini desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Salih, bu hamlenin, İran'ın yıkım projesine karşı Yemen'in geri kazanılması bağlamında Arap ülkeleri arasındaki birliğin göstergesi olduğunu aktardı.

Yemen ordusu, 9 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, Husilerin son kalesi olarak kabul edilen Ayn ilçesinin de geri alınmasıyla petrol zengini Şebve'nin 17 ilçesinde kontrolün sağlandığını duyurmuştu.