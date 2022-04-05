Arap Konseyi: Yemen'deki geçici ateşkes kalıcı barışa dönüştürülmeli - Son Dakika
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Arap Konseyi: Yemen'deki geçici ateşkes kalıcı barışa dönüştürülmeli

05.04.2022 13:31
Arap Konseyi: Yemen'deki geçici ateşkes kalıcı barışa dönüştürülmeli

Tunus merkezli sivil toplum kuruluşu Arap Konseyi, Yemen'de Birleşmiş Milletler (BM) girişimiyle yürürlüğe giren 2 aylık ateşkesin kalıcı bir barışa dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

Tunus merkezli sivil toplum kuruluşu Arap Konseyi, Yemen'de Birleşmiş Milletler (BM) girişimiyle yürürlüğe giren 2 aylık ateşkesin kalıcı bir barışa dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin Marib de dahil olmak üzere Yemen'deki tüm bölgeleri kapsaması ve Suudi Arabistan'la yapılan dış ateşkesle sınırlı kalmaması, Sana Havalimanı'na ek olarak Taiz ilindeki kuşatmanın kaldırılmasını da içermesi gerektiği ifade edildi.

"Geçici ateşkesin Yemen'de ve komşu ülkelerde kalıcı bir barışa dönmesine, bomba ve füzelerin yerini diyalog ve müzakerelerin almasına" dair beklentinin vurgulandığı açıklamada, Yemen'in "sorumlulukların yerine getirildiği, mağdurların tazmin edildiği, faillerin yargılandığı bir geçiş dönemi ve adalet süreciyle yeniden yapılanma, demokratik geçiş ve kurumların inşa sürecine" yönelmesinin umut edildiği kaydedildi.

Konsey tüm Yemenli güçleri, "ateşkesten faydalanmaya, çatışmaları ve vekalet savaşlarını sona erdiren; dış müdahaleleri, ülkeyi bölme ve zenginliği üzerinde egemenlik kurma girişimlerini engelleyen, Yemen'in birliğini tesis eden bir ulusal diyalog başlatmaya" çağırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konsey Başkanı eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsıf el-Merzuki de ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını ve Yemen halkının bileşenlerini kutladığını ifade etti.

Merzuki, bunun Yemen halkını yoran; çok fazla can kaybına, altyapı yıkımına, kıtlığa, gıda ve ilaç eksikliğine neden olan ülkedeki vekalet savaşını geçici olarak durduran önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Birleşmiş Milletler, Ateşkes, Yemen, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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