Arap Liderler Suriye Rejiminin Üyeliği Konusunda Bir Karar Almalı"
1 saat önce
Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, ülkesinde yapılacak Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde Suriye'deki Beşar Esed rejiminin üyeliği konusunun gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Tunus Dışişleri Bakanı
Hamis el-Cihinavi, ülkesinde yapılacak Arap Birliği
Liderler Zirvesi'nde Suriye
'deki Beşar Esed
rejiminin üyeliği konusunun gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Tunus'ta pazar günü düzenlenecek zirveye ilişkin Arap Radyolar Birliği'ne konuşan Cihinavi, "Arap liderler, Arap Birliği Zirvesi'nde Suriye rejiminin üyeliğinin askıya alınması kararını güvenlik ve siyasi açıdan gözden geçirerek bu meseleye nasıl yaklaşılacağı konusunda bir karar almalı." diye konuştu.
Cihinavi, Esed rejiminin Arap kurumlarına geri dönmesi için şartlar olgunlaştığında Arap Birliği Zirvesi'nde bu kararın alınabileceğini ve böyle bir adımın Arap dünyasının ortak kararı olacağını belirtti.
Arap Birliği, Esed rejiminin üyeliğini 2011 yılında askıya almıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:49 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Beveren Forması Giyen Nana Ampomah'ın Peşine Düştü
Suriye'nin Halep Kentine Düzenlenen Saldırıların Arkasında İsrail'in Olduğu Ortaya Çıktı
Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi!
15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı