Arap Liderlerinin Yarısının Katılmadığı Ab-Arap Birliği Zirvesi Başladı

Mısır
'ın turistlik beldesi Şarm eş-Şeyh'te "İstikrarda Yatırım" başlıklı Avrupa Birliği
(AB
)- Arap Birliği
Zirvesi başladı.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
, İngiltere
Başbakanı Theresa May
, İtalya
Başbakanı Giuseppe Conte, Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras
ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban
başta olmak üzere cumhurbaşkanı, başbakan ve dışişleri bakanı seviyesinde 18 AB ülkesi yetkilisi zirveye katılmak üzere Şarm el-Şeyh'e geldi.
İki gün sürecek zirvede güvenlik ve iklim değişikliği gibi ortak stratejik konularda iş birliğinin artırılmasının yanı sıra yatırım ve ekonomik kalkınmanın ele alınması hedefleniyor. Zirvede ayrıca Filistin
sorunu, Libya
'daki gelişmeler ve Suriye
ile Yemen
'deki savaşların masaya yatırılması bekleniyor.
- Merkel
, Şarm el-Şeyh'e gelmedi
28 AB ülkesinin temsilcisinin katılacağının duyurulduğu zirveye, Almanya
Başbakanı Angela Merkel
'in de katılacağı açıklanmıştı ancak Merkel henüz Mısır'a gelmedi.
Merkel'in zirvenin ilk gününe neden katılmadığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Fransa
'dan da herhangi bir yetkili Şarm eş-Şeyh'e gelmedi.
- Arap ülkelerinin yarısının katılmadığı zirve
21 aktif üyenin yer aldığı Arap Birliği ülkeleri liderlerinin yarısı zirveye katılmıyor. 11 ülke kral, emir ve cumhurbaşkanı seviyesinde temsil edilirken, dört ülke başbakan düzeyinde, dördü dışişleri bakanı, iki ülke ise daha düşük düzeyde katılım sağlıyor.
Mısır Cumhurbaşkanı
Abdulfettah es- Sisi
, Suudi Arabistan
Kralı Selman bin Abdulaziz, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah
el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Bahreyn
Kralı Hamed bin İsa, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih
, Tunus
Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Faiz es-Serrac, Somali
Devlet Başkanı Muhammed Abdullah
ve Cibuti
Devlet Başkanı İsmail Ömer
Guelleh katılıyor.
Zirvede Lübnan
ve Fas
başbakan, Cezayir
meclis başkanı, Umman ise Sultan'ın yardımcısı seviyesinde temsil ediliyor. Ürdün
, Komor Adaları, Moritanya
ve Sudan
dışişleri seviyesinde zirveye katılıyor.
-BAE'den dikkat çeken düşük temsil Katar
'ın Arap Birliği daimi temsilcisi seviyesinde temsil edildiği zirveye, Birleşik Arap Emirlikleri
'nin (BEA) Fecira bölgesi valisini göndermesi ise zirve öncesinde en dikkat çeken gelişme oldu.