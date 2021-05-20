Arap Mağrip Birliği'nin Filistin için dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştireceği toplantı ertelendi - Son Dakika

Moritanya, dün Arap Mağrip Birliği'ne 20 Mayıs Perşembe günü Filistin halkına destek amacıyla harcanan çabaların koordine edilmesi için Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantı yapılması çağrısında bulunmuştu.

Açıklamada, erteleme kararının bugün düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Filistin vizyonunu desteklemek için Arap Grubu tarafından üstlenilen hazırlıklar konusundaki yükümlülükler göz önüne alınarak verildiği aktarıldı.

Moritanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ertelenen söz konusu toplantının yapılacağı tarihin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Moritanya , Arap Mağrip Birliği'nin Filistin halkına destek amacıyla harcanan çabaların koordine edilmesi için Dışişleri Bakanları düzeyinde bugün gerçekleştireceği toplantının ertelendiğini duyurdu.

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