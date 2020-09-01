Arap medyasında "İsrailli heyetin Abu Dabi'ye yaptığı ziyaretin" yansımaları - Son Dakika

Arap medyasında "İsrailli heyetin Abu Dabi'ye yaptığı ziyaretin" yansımaları

Arap medyası, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşması kapsamında dün İsrailli heyetin Tel Aviv'den Abu Dabi'ye yaptığı ilk ticari uçuşu farklı manşetlerle okuyucusuna sundu.

Arap medyasında

Arap medyası, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşması kapsamında dün İsrailli heyetin Tel Aviv'den Abu Dabi'ye yaptığı ilk ticari uçuşu farklı manşetlerle okuyucusuna sundu.

Katar merkezli Al Jazeera Arapça'da, Tel Aviv'den Abu Dabi'ye gerçekleştirilen ziyarete ilişkin tüm gelişmeler canlı blog şeklinde internet sitesi üzerinden aktarıldı.

Al Jazeera'nin, İsrail ve ABD'li heyetin bindiği üzerinde İbranice, İngilizce ve Arapça "Barış" yazan uçağın adı hakkında yayınladığı haber dikkati çekti.

Haberde, "Kiryat Gat" olan uçağın adının Filistinliler için acı bir trajediyi çağrıştırdığı, bunun felaket günü olarak da tanımlanan Nakba döneminde İsraillerin inşa ettiği bir yerleşim merkezinin isminden geldiği kaydedildi.

Hizbullah'a yakın gazeteden tepki

Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El-Ahbar gazetesi de ziyareti eleştirel bir manşetle verdi.

El-Ahbar, "Barış için tarihi olmayan tarihi sefer" manşetiyle sunduğu haberinde, ziyaret için İsrail hava yolları şirketi El Al'a ait uçağın Suudi Arabistan'ın hava sahası üzerinden uçtuğuna dikkat çekildi.

Filistin

Filistin'de yayın yapan El- Eyyam da Tel Aviv'den Abu Dabi'ye yapılan ziyareti bugünkü sayısında birinci sayfadan gördü.

Gazete "Abu Dabi, El Al'ın normalleşme uçak seferini karşıladı" ve "Kushner, İsrail'in üstünlüğünü koruyacak" başlıklarıyla iki ayrı haber şeklinde gelişmeyi duyurdu.

Tunus

Tunus haber sitesi es-Sarih, dün gerçekleşen uçuşta İsrail'den kalkan uçağın Suudi Arabistan hava sahasını kullanmasına ilişkin, "İsrail uçağının Suud hava sahasını kullanması üzerine Netanyahu: 'Bu tarihi bir gündür'" başlığını attı.

Haberde, uçakta yer alan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ve aynı zamanda damadı olan Jared Kushner'ın Riyad yönetimine hava sahasını açtığı için teşekkür ettiği aktarıldı.

Mısır

Mısır'ın devlet gazetelerinden El Ahram yazarlarından Abdulmunim Said, İsrail-BAE normalleşmesini Mısır ve İsrail arasında eski Cumhurbaşkanı Enver Sedat döneminde 1979 yılında imzalanan Camd David anlaşması öncesi müzakerelere benzetti.

"Tekrar Sedat dönemine benzer anlar" başlıklı yazısında Said, Mısır'ın İsrail'den Sina Yarımadası'nı tekrar aldığını, buna karşılık İsrail'i tanıdığını hatırlattı.

İsrail-BAE normalleşmesinde ise daha farklı dengelerin ve çıkarların olduğuna vurgu yapan Said, barışın bölgesel istikrara katkı sunabileceğine işaret ederek "BAE henüz yolun başında" diye yazdı.

Mısır'da devlete yakın gazetelerden Vatan'daki yazısında ünlü yazar Imadiddin Edib "Siyasi çözüm ayıp mı ihanet mi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Edib yazısında İsrail-BAE normalleşmesini dolaylı yolla desteklediği yazısında "Siyasi kültürümüzde müzakere etmek ihanet gibi algılanıyor. Kahramanlığın sadece savaşmakla olacağı ve zararına bile olsa geri adım atmamanın daha doğru olduğu kanısı yaygın." ifadelerini kullandı.

Körfez medyası

Şarkul Avsat, bugünkü sayısında ABD ve İsrailli ortak heyetin Abu Dabi'ye yaptığı ziyareti "BAE ve İsrail normalleşmesindeki olası umutlar" manşetiyle gördü.

Haberde Tel Aviv'den direkt dün Abu Dabi'ye yapılan ilk ticari uçak seferi, heyetin temasları ile ABD, İsrail ve BAE tarafından yayımlanan üçlü ortak yazılı açıklamaya yer verildi.

Suudi Arabistan'a ait olarak bilinen ve İngilizce yayın yapan "Arab News" gazetesi de bugünkü sayısında gelişmeyi manşetten gördü.

"Tarihi uçuş: İsrail ve ABD'li heyetler Abu Dabi'ye vardı" manşetiyle verilen haberde, heyetin temasları hakkında genel bilgiler paylaşıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayın yapan "emaratalyoum" da bugünkü sayısında ziyareti manşetine taşıdı.

Haber, ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak bir heyeti taşıyan uçağın "ilk defa ülke topraklarına iniş yaptığı" şeklinde verildi.

BAE'nin İngilizce yayın yapan "The National" gazetesi de ziyareti manşetten okuyucularına sundu. The National, İsraillilerin ziyareti için "Yeni bir Orta Doğu için senaryo yazıyoruz" başlığını kullandı.

Haberde, "İsrail'den BAE'ye gelen tarihi sefer, beraberinde yakın ilişkiler ve iş birliği fırsatları getiriyor" denildi.

BAE'de İngilizce yayın yapan "Khaleej Times" da, üzerinde İbranice'de merhaba anlamına gelen "Shalom" ve Arapça "Selam" yazan ifadeleri ortak heyetin fotoğrafıyla sundu.

Kuveyt'te yayın yapan Al Anba adındaki gazete de ziyareti "İlk defa direkt uçak seferi yapan Kushner: BAE ve İsrail anlaşması Orta Doğu'yu değiştirecek" başlığıyla manşete taşıdı.

İsrailli ve ABD'li yetkililerden oluşan heyet, İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere dün iki ülke arasında yapılan ilk ticari uçuşla BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gitmişti.

ABD ve İsrailli heyetin Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ilk kapsamlı resmi ziyaretin bugün sona ermesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

BAE, 29 Ağustos'ta, İsrail ile yapılan normalleşme anlaşması kapsamında, Tel Aviv'e uygulanan boykot kararının lağvedildiğini duyurmuştu.

Abu Dabi, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 14:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap medyasında 'İsrailli heyetin Abu Dabi'ye yaptığı ziyaretin' yansımaları - Son Dakika

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