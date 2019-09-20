Arap Moda Haftası: Dubai, Paris ve Londra'ya rakip olabilir mi?
1 saat önce
Birleşik Arap Emirlikleri'nde moda endüstrisi yaklaşık 50 milyar euro değerinde.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde moda endüstrisi yaklaşık 50 milyar euro değerinde. 'Arap Moda Haftası' gibi etkinliklerin düzenlendiği Dubai, Londra ve Paris gibi modanın başkentleri ile yarışıyor. Yerli ve uluslararası yeteneklerin tasarımlarını tanıttığı organizayona her sene 10 bin kişi katılıyor
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:39
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