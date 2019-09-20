Son Dakika Haberleri: Arap Moda Haftası: Dubai, Paris ve Londra'ya rakip olabilir mi?
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Arap Moda Haftası: Dubai, Paris ve Londra'ya rakip olabilir mi?

1 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nde moda endüstrisi yaklaşık 50 milyar euro değerinde. 'Arap Moda Haftası' gibi etkinliklerin düzenlendiği Dubai, Londra ve Paris gibi modanın başkentleri ile yarışıyor. Yerli ve uluslararası yeteneklerin tasarımlarını tanıttığı organizayona her sene 10 bin kişi katılıyor

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde moda endüstrisi yaklaşık 50 milyar euro değerinde. 'Arap Moda Haftası' gibi etkinliklerin düzenlendiği Dubai, modanın merkezlerinden Paris ve Londra gibi kentler ile yarışıyor. Arap Moda Haftası'nda yerli ve uluslararası yetenekler tasarımlarını tanıtıyor. Organizasyona her sene yaklaşık 10 bin kişi katılıyor.


Farklılıkların buluştuğu kent: Dubai


Dubai merkezli moda evi Amato; Beyonce, Shakira ve Katy Perry gibi ünlüleri giydiren dünyaca ünlü bir marka. Amato'nun başında ise Filipinler doğumlu tasarımcı Furne One var. Furne, Dubai'nin çalışmalarına ilham kaynağı olduğunu söylüyor: "Dubai'nin farklı özelliklere sahip insanları birleştiren, kendine has bir kimliği var. Bir tasarımcı olarak detayı ve ince işi seviyorum ve onlar da bildiğiniz gibi sanatsal şeylere bayılıyorlar. Bu nedenle Dubai'ye aşık oldum."

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Dubai, Paris, Moda, Kültür Sanat

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:45 
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