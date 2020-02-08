Arap Parlamentolar Birliği Ürdün'de ABD'nin sözde barış planı için toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arap Parlamentolar Birliği Ürdün'de ABD'nin sözde barış planı için toplandı - Son Dakika

Arap Parlamentolar Birliği Ürdün'de ABD'nin sözde barış planı için toplandı

6 saat önce

Ürdün'ün başkenti Amman'da, 30. Arap Parlamentolar Birliği Konferansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını görüşmek üzere toplandı.

Arap Parlamentolar Birliği Ürdün'de ABD'nin sözde barış planı için toplandı, System.String[]

Ürdün'ün başkenti Amman'da, 30. Arap Parlamentolar Birliği Konferansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını görüşmek üzere toplandı.

Konferans, Arap Parlamentolar Birliği ve Ürdün Meclis Başkanı Atıf et-Taravine'nin çağrısıyla "Filistinli kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek ve yardımcı olmak... Bu, Arapların ve Müslümanların da davasıdır" temasıyla düzenlendi.

Konferansın açılışında konuşan Taravine, ABD'nin sözde barış planının, uluslararası meşruiyetin dayandığı tüm temelleri yıktığını ve Filistinlilerin haklarını gasbettiğini söyledi.

Taravine, "Filistin davası en zor aşamadan geçiyor. İşgalci (İsrail) de ABD'den destek alarak haklı davada yanlış bir çözüm ilan etti. Bu da bizim slogan ve söylemlerle yetinmeyip bunun ötesinde bir tutum sergilemenin yollarını aramamızı gerektiriyor." dedi.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ilk kez bir ABD vatandaşı can verdi
Phoenix Open golf turnuvasında olay görüntü! Vuruş sırasında göğüslerini açtı ABD'de bir sapık öğretmen skandalı daha! Öğrencisine uyuşturucu verip ilişkiye girdi Kuveyt Parlamento Başkanı, ABD'nin sözde barış planını çöpe attı

Son Dakika Haberleri
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 21:04:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arap Parlamentolar Birliği Ürdün'de ABD'nin sözde barış planı için toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]