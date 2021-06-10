Arap Parlamentosu, Avrupa Parlamentosu'nu Fas ile İspanya arasındaki krize müdahale etmemeye çağırdı - Son Dakika

Arap Parlamentosu, Avrupa Parlamentosu'na Fas ile İspanya arasındaki "göçmenlerle ilgili" ikili krize müdahale etmemesi çağrısında bulundu.

Arap Parlamentosu, Avrupa Parlamentosu'nun, Fas'ın İspanya idaresindeki Ceuta (Sebte) şehrine göç krizinde reşit olmayanları kullanmasını reddeden bir karar yayınlamasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Avrupa Parlamentosunda bugün konuyla ilgili yapılan oylamada yasa tasarısı 85 ret oyuna karşılık 397 evet oyuyla kabul edilmişti.

Arap Parlamentosunun açıklamasında, Avrupa Parlamentosu'na "gerilimi artıracak herhangi bir tavır almaktan kaçınması, Fas ve İspanya'ya da krizi tamamen ikili bir çerçevede çözme" çağrısında bulunuldu.

Fas ile İspanya arasındaki krizin, Avrupa'yla ilgili bir krize dönüştürülmeden iki ülke arasındaki diplomatik yollar ve doğrudan müzakerelerle çözülebileceği kaydedilen açıklamada, Fas'ın birçok yapıcı girişimle gerilimi ortadan kaldırmaya önem verdiğini kanıtladığı belirtildi.

Fas Kralı 6. Muhammed, 1 Haziran'da, Avrupa devletlerinde bulunan reşit olmayan Faslı düzensiz göçmenler sorununun çözüme kavuşturulması için İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit ve Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yı görevlendirmişti.

Aynı gün Fas İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, şu ana kadar başta İspanya ve Fransa olmak üzere Avrupa devletleri ile oluşturulan ortak mekanizmalar sonucu binlerce düzensiz göçmenin ülkeye geri getirildiği kaydedilmişti.