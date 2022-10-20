Arap Parlamentosu: İsrail güçlerinin eylemleri, bölgede barışı tehdit ediyor

Arap Parlamentosu, İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında gerilimi tırmandıran eylemlerinin, bölgede barış ve güvenliği tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Arap Parlamentosu yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Cenin, Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da uzun bir zamandır Filistinlilere yönelik saldırıları ve orantısız güç kullanımı ile Yahudi yerleşimcilerin "terörünü" kınadı.

Filistin topraklarının gasp edildiği, Kudüs'te ve Batı Şeria'da Yahudileştirme ve etnik temizlik çalışmalarının devam ettiği, artan dozda sokak infazlarının yapıldığı ve Filistinlilere ait ev ve işyerlerinin yıkıldığına vurgu yapılan açıklamada bunun, uluslararası toplumun iradesi ve kararlarına karşı açık bir meydan okuma olduğu kaydedildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Filistin topraklarında ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan eylemlerinin, bölgede barış ve güvenliği tehdit ettiği ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e (BM), Filistinlilere dönük tüm şiddet eylemlerini ve saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı uygulama çağrısı yapıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria, son dönemde silahlı olaylarda artışa sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Filistin Koordinatörü Lucia Elmi 19 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, "yıl başından bu yana Batı Şeria'da 26'sı çocuk en az 105 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü" kaydetmişti.