Arap Parlamentosu: İsrail güçlerinin eylemleri, bölgede barışı tehdit ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Arap Parlamentosu: İsrail güçlerinin eylemleri, bölgede barışı tehdit ediyor

20.10.2022 18:30
Arap Parlamentosu: İsrail güçlerinin eylemleri, bölgede barışı tehdit ediyor

Arap Parlamentosu, İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında gerilimi tırmandıran eylemlerinin, bölgede barış ve güvenliği tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Arap Parlamentosu, İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında gerilimi tırmandıran eylemlerinin, bölgede barış ve güvenliği tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Arap Parlamentosu yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Cenin, Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da uzun bir zamandır Filistinlilere yönelik saldırıları ve orantısız güç kullanımı ile Yahudi yerleşimcilerin "terörünü" kınadı.

Filistin topraklarının gasp edildiği, Kudüs'te ve Batı Şeria'da Yahudileştirme ve etnik temizlik çalışmalarının devam ettiği, artan dozda sokak infazlarının yapıldığı ve Filistinlilere ait ev ve işyerlerinin yıkıldığına vurgu yapılan açıklamada bunun, uluslararası toplumun iradesi ve kararlarına karşı açık bir meydan okuma olduğu kaydedildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Filistin topraklarında ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan eylemlerinin, bölgede barış ve güvenliği tehdit ettiği ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e (BM), Filistinlilere dönük tüm şiddet eylemlerini ve saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı uygulama çağrısı yapıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria, son dönemde silahlı olaylarda artışa sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Filistin Koordinatörü Lucia Elmi 19 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, "yıl başından bu yana Batı Şeria'da 26'sı çocuk en az 105 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü" kaydetmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
İsrail askerleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı İsrail askerleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı Son dakika haberleri... Mısır İsrail'i Filistin topraklarına yönelik saldırılarına son vermeye çağırdı Son dakika haberleri... Mısır İsrail'i Filistin topraklarına yönelik saldırılarına son vermeye çağırdı

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Parlamentosu: İsrail güçlerinin eylemleri, bölgede barışı tehdit ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:45 Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum
00:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Tedbir amaçlı gözetim altında
00:09 Geri dönüşüm tesisi çalışanının bulduğu bilezik şaşkınlık yarattı! Video çekerek tüm Türkiye'ye seslendi
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:18 Fakıbaba'nın istifası Meclis'te gergin anlar yaşanmasına neden oldu! Sakinliğiyle bilinen Bülent Turan, HDP'li ismin lafını duyunca yerinden sıçradı
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 01:23:30. #1.12#
SON DAKİKA: Arap Parlamentosu: İsrail güçlerinin eylemleri, bölgede barışı tehdit ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement