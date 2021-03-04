Arap Parlamentosu'ndan uluslararası topluma "Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını durdurun" çağrısı - Son Dakika

Arap Parlamentosu, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan topraklarını defalarca hedef almasını kınayarak, saldırıların son bulması için uluslararası topluma acil müdahale etme çağrısında bulundu.

Arap Parlamentosu, Yemen'deki Husilerin son zamanlarda sık sık Suudi Arabistan topraklarına balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Terörist Husi milislerinin Suudi Arabistan'ın farklı noktalarına sistematik ve kasıtlı bir şekilde sivil alanları hedef alma girişimlerini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verilerek, "İran tarafından desteklenen ve finanse edilen" Husilere karşı uluslararası toplumun acil, ciddi ve kararlı önlemler alması çağrısında bulunuldu.

Arap Parlamentosu'nun bu tür terör saldırılarına karşı Suudi Arabistan'ın yanında olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum, barış ve güvenliğe tehdit oluşturan Husilerin saldırılarına karşı kararlı bir duruş sergilemediğinden sorumlu tutuldu.

Son olarak da açıklamada, Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarına yönelik tehditlere karşı emniyetini koruyacak her türlü önlemi almasına destek verildiği kaydedildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.