Arap Parlamentosu, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasını memnuniyetle karşıladı

Arap Parlamentosu, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) görev süresinin 2023'e kadar uzatılmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Arap Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada, "Dün BM Genel Kurulu 4. Komite Toplantısı'nda yapılan oylamada UNRWA'nın görev süresinin uzatılması, Filistinlilere ilişkin konularda alınmış tarihi bir karardır. Parlamento bu kararı memnuniyetle karşılıyor." ifadesine yer verildi.

Kararın, uluslararası toplumun Filistinli mültecilerin meşru haklarının yanında olduğunu gösterdiği belirtilen açıklamada, mültecilere insani yardım faaliyeti yürüten UNRWA'ya destek verilmesi çağrısında bulunuldu.

1949'da kurulan UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

ABD'nin, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra UNRWA'ya sağladığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu sıkıntıya sokmuştu.

BM Genel Kurulu 4. Komite Toplantısı'nda dün yapılan oylamada, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasına 170 ülke destek verirken, ABD ve İsrail "hayır" oyu kullanmış, 7 ülke ise çekimser kalmıştı.

ABD'nin 2017'de finansal desteği kestiği ve görev süresinin uzatılmasına karşı çıktığı UNRWA Haziran 2023'e kadar görev yapacak.