Arap Sağlık 2020: Koronavirüs ile mücadelede yapay zekadan destek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Arap Sağlık 2020: Koronavirüs ile mücadelede yapay zekadan destek - Son Dakika Dünya

Arap Sağlık 2020: Koronavirüs ile mücadelede yapay zekadan destek

6 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Arap Sağlık 2020 fuarı yapıldı. Arap Sağlık 2020'de hastalıklarla mücadelede kullanılan son teknoloji ürünleri görücüye çıktı. Fuara koronavirüs gibi salgın hastalıklarla mücadelede kullanılabilecek yapay zeka teknolojisi damga vurdu.

Arap Sağlık 2020: Koronavirüs ile mücadelede yapay zekadan destek, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Arap Sağlık 2020 fuarı yapıldı. Arap Sağlık 2020'de hastalıklarla mücadelede kullanılan son teknoloji ürünleri görücüye çıktı. Fuara koronavirüs gibi salgın hastalıklarla mücadelede kullanılabilecek yapay zeka teknolojisi damga vurdu.


Koronavirüs ile dünya gündemine oturan salgın hastalıklarla mücadele konusunda yapay zeka kullanılarak üretilen çözümler sergilendi. Cleveland Hospital Acil Doktorları Enstitüsü Başkanı Doktor Jacques, euronews'e yaptığı açıklamalarda salgın hastalıkların yayılmadan önce durdurulmasında yapay zekanın hekimlere yardımcı olabileceğini belirtti.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:39 
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