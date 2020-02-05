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Arap Sağlık 2020: Koronavirüs ile mücadelede yapay zekadan destek
6 saat önce
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Arap Sağlık 2020 fuarı yapıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Arap Sağlık 2020 fuarı yapıldı. Arap Sağlık 2020'de hastalıklarla mücadelede kullanılan son teknoloji ürünleri görücüye çıktı. Fuara koronavirüs gibi salgın hastalıklarla mücadelede kullanılabilecek yapay zeka teknolojisi damga vurdu.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:18
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