Arap Sağlık 2020: Koronavirüs ile mücadelede yapay zekadan destek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Arap Sağlık 2020: Koronavirüs ile mücadelede yapay zekadan destek - Son Dakika Dünya

Arap Sağlık 2020: Koronavirüs ile mücadelede yapay zekadan destek

6 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Arap Sağlık 2020 fuarı yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Arap Sağlık 2020 fuarı yapıldı. Arap Sağlık 2020'de hastalıklarla mücadelede kullanılan son teknoloji ürünleri görücüye çıktı. Fuara koronavirüs gibi salgın hastalıklarla mücadelede kullanılabilecek yapay zeka teknolojisi damga vurdu.View on euronews

Arap Sağlık 2020: Koronavirüs ile mücadelede yapay zekadan destek

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:18 
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