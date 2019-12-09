Arap sanatçılardan karma sergi

Arap sanatçıların resim ve heykellerinden oluşan sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Yaratıcılık" isimli sergi, Arap Derneği ve Şam Plastik Sanatlar Derneği iş birliğiyle Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nde açıldı.

Sergide Filistin, Irak, Suriye ve Suudi Arabistan'dan 18 sanatçının yaklaşık 30 eserine yer verildi.

Arap Derneği Başkanı Metin Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her hafta farklı bir sergi açacaklarını söyledi.

Sergiyi Türk ve Arap sanatçıların birbirini tanıması amacıyla düzenlediklerini aktaran Turan, sergiler kapsamında müzik dinletileri ve konuşmaların da yer alacağını dile getirdi.

Kültür turizmine katkı

Turan, Sultanahmet gibi bir yerde sergi açmanın Arap sanatçılar açısından önemine değinerek, "Arap ülkelerinden çok sayıda ressam Türkiye'de fuarlara ve sergilere katılmak istiyor. Biz de çeşitli yerlerde sanat fuarları düzenliyoruz. Arap sanatçıların çok büyük bir ilgisi var. Kültür turizmine de bir katkısı oluyor bu tür etkinliklerin." ifadelerini kullandı.

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı da sergiye katılan sanatçıları tebrik ederek, "Arap sanatçı dostlarımızın resim sergisi bize sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi. Kendileriyle açtığımız ilk sergilerde Arap bölgesinden resimler ön plandayken, zaman içinde İstanbul'un da önemli yer bulmaya başladığını gördük." diye konuştu.

"Suni ayrılıklar sınırları ayırsa da gönüllerimiz bir"

Gelecek yıllarda savaşın ve zulmün olmadığı Suriye'nin kadim şehirlerinde de sergiler açma ümidi taşıdığına dikkati çeken Bıyıklı, şunları kaydetti:

"Bir kaynaşma var ve bu durum sanat eserlerine yansıyor. Arap sanatçı dostlarımız çok kıymetli bir misyonu da temsil ediyor. Mesela Suriyelilerin tamamına negatif bakanların bakış açılarındaki yanlışlığı da göstermiş oluyorlar. Sergide özellikle bazı resimler bizim tarihimizin, coğrafyamızın, inancımızın bir olduğunu göstermesi açısından beni çok etkiledi. Bir sanatçımız Seyit Onbaşı'yı çizmiş. Sebebini de 'ortak kahramanımız' olarak açıkladı. Gerçekten de bu vatan için Suriyelilerin dedeleri de Çanakkale'de savaştı. Büyük Osmanlı'nın ardından suni ayrılıklar sınırları ayırsa da gönüllerimiz bir ve beraber."

Her hafta açılması planlanan sergilerde daha sonra Arap sanatçıların yanı sıra Türk sanatçıların eserlerine de yer verilecek.

"Yaratıcılık" sergisi, 15 Aralık'a kadar TYB İstanbul Şubesi'nde izlenebilecek.