Arap STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek mitingi (2)

Arap Evi Derneği, Suriye Devrimi Koordinasyonu, Suriye Devrim Güçleri Birliği, Arap Topluluğu, Filistin Topluluğu ve Arap Derneği üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek mitinginde bir araya geldi.

Fatih Saraçhane Parkı'ndaki mitingde konuşan Arap Evi Derneği Başkanı Mugtez Şakleb, Arap Birliği'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamasını sert bir dille eleştirerek, "Yazıklar olsun Arap Birliği liderlerine. Türk askeri bizi bir diktatörden kurtaramaya gelince mi akılları başlarına geldi?" dedi.