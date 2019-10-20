Son Dakika Haberleri: Arap STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek mitingi (2)
Son Dakika Güncel Arap STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek mitingi (2)

Arap STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek mitingi (2)

1 saat önce

Arap Evi Derneği, Suriye Devrimi Koordinasyonu, Suriye Devrim Güçleri Birliği, Arap Topluluğu, Filistin Topluluğu ve Arap Derneği üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek mitinginde bir araya geldi.

Arap Evi Derneği, Suriye Devrimi Koordinasyonu, Suriye Devrim Güçleri Birliği, Arap Topluluğu, Filistin Topluluğu ve Arap Derneği üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek mitinginde bir araya geldi.

Fatih Saraçhane Parkı'ndaki mitingde konuşan Arap Evi Derneği Başkanı Mugtez Şakleb, Arap Birliği'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamasını sert bir dille eleştirerek, "Yazıklar olsun Arap Birliği liderlerine. Türk askeri bizi bir diktatörden kurtaramaya gelince mi akılları başlarına geldi?" dedi.

Arap STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek mitingi (2)

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçeli futbolculardan Mehmetçik'e destek
Suriye'deki Aşiretler'den Türkiye'ye çağrı: Münbiç ilçesinin kurtarılmasını istiyoruz Son dakika: Hulusi Akar, mutabakat sonrası Suriye'deki son durumu anlattı: Teröristleri taşıyan 125 araç çıkış yaptı Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 23:32:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arap STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek mitingi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]