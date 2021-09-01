Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti

Fanatik'in haberine göre; Al-Ettifaq, Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida'ya 5 milyon eurodan iki senelik kontrat teklifi yaptı. Domagoj Vida, kaptanlığa yükseldiği Beşiktaş'ta bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Yeni sözleşme görüşmeleri yapan Hırvat futbolcu, Arabistan'a soğuk bakıyor.
Vida, Beşiktaş'tan 3,5 milyon euro maaş alıyor. Siyah-Beyazlılar Vida ile devam etmek istiyor ama uzun yıllardır indirim yaptıramadı. Kara Kartal, Vida konusunda son sözü söylemiş değil.
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