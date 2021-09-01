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Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti - Son Dakika

Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti

01.09.2021 13:14

Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq, Domagoj Vida'ya yıllık 5 milyon Euro'dan iki senelik kontrat teklifi götürdü. Siyah-beyazlı takımla yeni sözleşme görüşmelerine başlayan Vida bu teklife soğuk baktı. Ancak kulüp son sözü henüz söylemedi.

Fanatik'in haberine göre; Al-Ettifaq, Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida'ya 5 milyon eurodan iki senelik kontrat teklifi yaptı. Domagoj Vida, kaptanlığa yükseldiği Beşiktaş'ta bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Yeni sözleşme görüşmeleri yapan Hırvat futbolcu, Arabistan'a soğuk bakıyor.

Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat önerdi

MALİYETİ EL YAKIYOR

Vida, Beşiktaş'tan 3,5 milyon euro maaş alıyor. Siyah-Beyazlılar Vida ile devam etmek istiyor ama uzun yıllardır indirim yaptıramadı. Kara Kartal, Vida konusunda son sözü söylemiş değil.

Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti

Domagoj Vida, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti - Son Dakika Spor


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