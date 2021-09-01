Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti

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Fanatik'in haberine göre; Al-Ettifaq, Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida'ya 5 milyon eurodan iki senelik kontrat teklifi yaptı. Domagoj Vida, kaptanlığa yükseldiği Beşiktaş'ta bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Yeni sözleşme görüşmeleri yapan Hırvat futbolcu, Arabistan'a soğuk bakıyor.

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Vida, Beşiktaş'tan 3,5 milyon euro maaş alıyor. Siyah-Beyazlılar Vida ile devam etmek istiyor ama uzun yıllardır indirim yaptıramadı. Kara Kartal, Vida konusunda son sözü söylemiş değil.