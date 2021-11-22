İstanbul'da Arap turist kılığında bindikleri iki taksi tarafından dolandırılan fenomenlerin videosu sosyal medyada gündem oldu.
Taksici Bostancı'dan Bağdat Caddesi'ne gitmek istediklerini söyleyen Arap turist kılığındaki fenomenler, 2 kilometre uzaklıktaki mesafe için 20 dolar istedi.
Takside kredi kartıyla ödeme yapma seçeneği bulunmasına rağmen ısrarla nakit para isteyen taksicinin, "20 dolar 41 cent, 20 doları verin 41 cent benden hediye" demesi ise dikkat çekti.
Son Dakika › Güncel › Arap turist kılığına giren fenomenler, taksicinin dolandırıcılığını böyle kayda aldı - Son Dakika