Üye Girişi
Arap turist kılığına giren fenomenler, taksicinin dolandırıcılığını böyle kayda aldı - Son Dakika

Arap turist kılığına giren fenomenler, taksicinin dolandırıcılığını böyle kayda aldı

22.11.2021 15:22

İstanbul'da iki fenomen, Arap turist kılığına girerek taksiye bindi. Taksici, Bostancı'dan Bağdat Caddesi'ne gitmek istediklerini söyleyen fenomenlerden 20 dolar istedi. Kredi kartı kabul etmeyen taksici "41 cent benden olsun" diyerek turist sandığı müşterilerini kazıklamaya çalıştı. O anlar, fenomenlerin kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da Arap turist kılığında bindikleri iki taksi tarafından dolandırılan fenomenlerin videosu sosyal medyada gündem oldu.

2 KİLOMETRE İÇİN 20 DOLAR İSTEDİ

Taksici Bostancı'dan Bağdat Caddesi'ne gitmek istediklerini söyleyen Arap turist kılığındaki fenomenler, 2 kilometre uzaklıktaki mesafe için 20 dolar istedi.

KREDİ KARTI KABUL ETMEDİ

Takside kredi kartıyla ödeme yapma seçeneği bulunmasına rağmen ısrarla nakit para isteyen taksicinin, "20 dolar 41 cent, 20 doları verin 41 cent benden hediye" demesi ise dikkat çekti.

Arap turist kılığına giren fenomenler, taksicinin dolandırıcılığını böyle kayda aldı

Bostancı, İstanbul, turist, dolar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap turist kılığına giren fenomenler, taksicinin dolandırıcılığını böyle kayda aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan deprem sonrası korkutan açıklama: Türkiye'de 7'yi bulan depremler olacak 15:17 Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan deprem sonrası korkutan açıklama: Türkiye'de 7'yi bulan depremler olacak 50 yıl önce Bandırmalı gençler Türkiye'nin ilk füzesini yaptı! Hikayeleri beyaz perdede! 15:12 50 yıl önce Bandırmalı gençler Türkiye'nin ilk füzesini yaptı! Hikayeleri beyaz perdede! Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor 14:48 Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor
2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı 14:24 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi 13:38 İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi 13:21 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi
TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun 12:12 TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı 11:35 İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı

Son Dakika Haberleri
15:22 Arap turist kılığına giren fenomenler, taksicinin dolandırıcılığını böyle kayda aldı
15:16 Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan deprem sonrası korkutan açıklama: Türkiye'de 7'yi bulan depremler olacak
15:15 Türkiye Fırıncılar Federasyonu, ekmeğin 4-5 lira olacağı iddialarını yalanladı
15:12 50 yıl önce Bandırmalı gençler Türkiye'nin ilk füzesini yaptı! Hikayeleri beyaz perdede!
15:09 Ahmet Dursun'dan boşanan eş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Yarı yolda kaldım
15:05 Mesut Özil'e yağan çakmak ve şişenin detayları ortaya çıktı
15:01 Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı
14:58 71 yaşındaki yaşlı adamın kesik başı bulundu! Kayıp başı gömüldüğü yerden komandolar çıkardı!
14:56 Adalet Bakanı: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek
14:48 Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor
Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan istifa sinyali Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan istifa sinyali         
15:26
Türkiye Fırıncılar Federasyonu, ekmeğin 4-5 lira olacağı iddialarını yalanladı Türkiye Fırıncılar Federasyonu, ekmeğin 4-5 lira olacağı iddialarını yalanladı         
15:16
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!         
13:37
Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!         
13:20
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal         
11:22
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 15:31:28. #1.11#
SON DAKİKA: Arap turist kılığına giren fenomenler, taksicinin dolandırıcılığını böyle kayda aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement