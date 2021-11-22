Arap turist kılığına giren fenomenler, taksicinin dolandırıcılığını böyle kayda aldı - Son Dakika

İstanbul'da Arap turist kılığında bindikleri iki taksi tarafından dolandırılan fenomenlerin videosu sosyal medyada gündem oldu.

2 KİLOMETRE İÇİN 20 DOLAR İSTEDİ

Taksici Bostancı'dan Bağdat Caddesi'ne gitmek istediklerini söyleyen Arap turist kılığındaki fenomenler, 2 kilometre uzaklıktaki mesafe için 20 dolar istedi.

KREDİ KARTI KABUL ETMEDİ

Takside kredi kartıyla ödeme yapma seçeneği bulunmasına rağmen ısrarla nakit para isteyen taksicinin, "20 dolar 41 cent, 20 doları verin 41 cent benden hediye" demesi ise dikkat çekti.