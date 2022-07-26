Arap turistlerin yeni gözdesi Sera Gölü

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı mahallesinde yeşil bir vadinin içinde yer alan Sera Gölü, Arap turistlerin yeni gözdesi oldu. Göl üzerinde deniz bisikletleriyle gezen turistler eğlenceli vakit geçiriyor.

İlçedeki Derecik Vadisi'nde 1950'de meydana gelen heyelanın ardından yamaçlardan kopan büyük kayaların Sera Deresi'nin önünü kapamasıyla oluşan göl, 2010 yılında tabiat parkı ilan edildi. Hem Trabzon il merkezine hem de Akçaabat'a yakın mesafedeki göl, ulaşım kolaylığının yanı sıra eşsiz manzarası ile ilgi çekiyor. Sera Gölü, ziyaretçilerine tabiatla iç içe vakit geçirme, gölde deniz bisikleti ile gezinti ve yöresel lezzetleri tatma imkanı sunuyor.

Doğu Karadeniz her daim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Özellikle de Arap turistlerin pandemi sonrası yoğun ilgi gösterdiği bölgede yeni cazibe merkezleri ilgi görüyor.

İklimi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgenin yeni çekim merkezlerinin başında Trabzon'un'un Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü gelirken, göl üzerinde doğayla iç içe deniz bisikletleriyle yapılan tur ise Arap turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Göl üzerinde deniz bisikleti ile yapılan turların Arap turistlerin en büyük tutkusu olduğunu belirten turistik tesis işletmecisi Ahmet Gül, "Sezon aşırı derecede yoğun geçiyor. Yetiştiremediğimiz anlarda oluyor. Yerli turist sayımız az, Arap turistlerin sayısı çok fazla. Deniz bisikletiyle gezmeyi çok seviyorlar. Doğayla iç içe yaptıkları turdan büyük bir keyif alıyorlar. Kötü yorumlar almıyoruz. Yeri geliyor talebe karşılık veremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgeye gelen Suudi Arabistanlı turistlerden Halit Mansur ise Sera Gölü'nü çok sevdiklerini belirterek, "Her şey çok güzel. Doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdik. Eğlenceli vakit geçiriyoruz" derken, Sera Gölü'ne gelen diğer Arap turistler ise gölü çok beğendiklerini belirterek Trabzon'da uzun süre kalmayı planladıklarını söylediler.

(Gökmen Şahin - Ozan Köse - İHA)