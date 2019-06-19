Son Dakika Haberleri: "Arap ülkeleri arasındaki uyumun sağlanması herkesin çıkarınadır"
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"Arap ülkeleri arasındaki uyumun sağlanması herkesin çıkarınadır"

1 saat önce

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Arap ülkeleri arasındaki uyumun ve barışın tekrar sağlanmasının önemine vurgu yaparak, bunun herkesin çıkarına olacağını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Arap ülkeleri arasındaki uyumun ve barışın tekrar sağlanmasının önemine vurgu yaparak, bunun herkesin çıkarına olacağını söyledi.
Lübnan cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, Suudi Arabistan'ın Şura Konseyi üyesi Salih bin Menii el-Hileyvi başkanlığındaki heyeti başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Kabul sırasında yaptığı açıklamada, siyasette anlaşmazlığın normal olduğunu ancak Arap Birliğinin genel ilkeleri ve anlaşmalarının dışına çıkmaması gerektiğini ifade eden Avn, "Arap ülkeleri arasındaki uyumun ve barışın tekrar sağlanması herkesin çıkarına olacak." dedi.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Lübnan ve halkı için başlattığı girişim ve Suudi Arabistanlıların Lübnan'a seyahat yasağını kaldırma kararına da değinen Avn, özelde Suudi Arabistan genelde ise Körfez ülkeleri vatandaşlarının Lübnan topraklarına gelmelerinin ülkede bu yaz sezonunu özel kılacağını belirtti.
Suudi Arabistan'ın Şura Konseyi üyesi Hileyvi de Suudi Arabistanlıların özellikle yaz sezonunda Lübnan'a gelmekten mutlu olduğunu ve burada kendilerini ikinci vatanlarında gibi hissettiklerini vurguladı.
Hileyvi, Cumhurbaşkanı Avn'ın rolünden, Arap ülkeleri ile halkları arasındaki dayanışma ve uyuma önem vermesinden övgüyle söz etti.
Öte yandan, Hileyvi, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de makamında görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:14 Kaynak: AA
Lübnan, Mişel Avn, Suudi Arabistan, Güncel
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