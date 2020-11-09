Arap ülkeleri Biden'ı tebrik etti - Son Dakika

Arap ülkeleri Biden'ı tebrik etti

09.11.2020 00:13
Arap ülkeleri Biden'ı tebrik etti, System.String[]

Suudi Arabistan, Kuveyt, Filistin, Dubai, Yemen ve Moritanya, 3 Kasım'da ABD'nin 46. başkanı seçilen Demokrat aday Joe Biden'ı tebrik etti.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Filistin, Dubai, Yemen ve Moritanya, 3 Kasım'da ABD'nin 46. başkanı seçilen Demokrat aday Joe Biden'ı tebrik etti.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Biden ile ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e telgraf göndererek tebriklerini iletti.

Kral ve Veliaht Prens telgraflarda, Biden ve Harris için başarı temennisinde bulundu.

Kuveyt

Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir de gönderdiği telgrafla Biden'i tebrik etti.

Cabir, iki ülke arasında farklı alandaki ilişkilerin güçlendirilmesini istediğini belirtti.

Filistin

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Biden ile Harris'i tebrik etti.

Abbas, Biden liderliğindeki yeni yönetimle Filistin-ABD ilişkilerini güçlendirme, Filistin halkının özgürlüğü ve bağımsızlığının yanı sıra tüm dünyanın güvenlik ve istikrarı için çalışmayı arzu ettiğini dile getirdi.

-Dubai

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum da gönderdiği telgrafla seçimleri kazanan Biden'ı kutladı.

Yemen

Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih gönderdiği telgrafta Biden'i kutlayarak, yeni ABD yönetimini, Yemen'de barışın tesisi için çalışmaya çağırdı.

Moritanya

Moritanya haber ajansı AMİ'ye göre, Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani, seçimi kazanmasından ötürü Biden'i kutladı.

Gazvani, gönderdiği telgrafta, iki ülke arasındaki işbirliği ve dostluk bağlarını güçlendirmek için yeni ABD yönetimiyle çalışmaya devam etmek istediklerini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Filistin, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkeleri Biden'ı tebrik etti - Son Dakika


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