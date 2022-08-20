Arap ülkeleri, Somali'deki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
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Arap ülkeleri, Somali'deki terör saldırısını kınadı

20.08.2022 23:56
Arap ülkeleri, Somali'deki terör saldırısını kınadı

Arap ülkeleri ile kurumları, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Hayat Otel'e terör örgütü Eş-Şebab militanlarınca düzenlenen saldırıyı kınadı.

Arap ülkeleri ile kurumları, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Hayat Otel'e terör örgütü Eş-Şebab militanlarınca düzenlenen saldırıyı kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör saldırısının kınandığı belirtilerek, Riyad yönetiminin, terörün her türlüsüne karşı olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Somali hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Bahreyn, Ürdün ve Kuveyt dışişleri bakanlıklarından yapılan yazılı açıklamalarda da söz konusu terör saldırısı kınandı ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Açıklamalarda, Somali halkına destek mesajları da verildi.

Arap Parlamentosu Başkanı Adil bin Abdurrahman el-Usumi yaptığı açıklamada, terörle mücadelesinde Somali devletinin yanında olduğunu ve topraklarını korumak için alacağı tedbirleri desteklediğini kaydetti.

Usumi, uluslararası camiaya, terörün kökünü kazıma ve ülkede barışı tesis etmede Somali hükümetine ve güvenlik güçlerine gerekli her türlü desteği sunma çağrısı yaptı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf da yaptıkları açıklamalarda, saldırıyı kınayarak, saldırıda hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Hayat Otel'e terör örgütü Eş-Şebab militanlarınca dün düzenlenen saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

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