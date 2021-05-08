Arap ülkeleri ile kurumlarından, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına kınamalar sürüyor - Son Dakika

Arap ülkeleri ile kurumlarından, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına kınamalar sürüyor

08.05.2021 22:39
Arap ülkeleri ile kurumlarından, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına kınamalar sürüyor, System.String[]

Arap ülkeleri ve kurumları, İsrail polisinin dün akşam, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Arap ülkeleri ve kurumları, İsrail polisinin dün akşam, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı ile Meclis Başkanı Nebih Berri yaptıkları açıklamalarda İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara yönelik saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in uyuşmaz tavrıyla mücadele edilmesi, yerleşim birimleri faaliyetlerinin ve Kudüs'teki tehcirin durdurulması gerektiğini vurguladı.

İbadet eden masum insanlara ses bombası ve plastik mermilerle saldırmanın barbarca ve vahşice olduğu ifade edilen açıklamada, bu olayların insan haklarını, uluslararası yasaları ve sözleşmeleri aleni bir şekilde ihlal ettiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, uluslararası toplumu, İsrail'i, Filistin halkı ve Mescid-i Aksa aleyhindeki mükerrer saldırılarından vazgeçirmek için acilen ve derhal harekete geçmeye çağırdı.

Berri ise açıklamasında, İsrail saldırılarını kınayarak, Kudüs ve halkına takdirlerini iletti.

Kudüslülerin bir daha kaybetmemek için insanlık ve İslam ümmeti adına yılmadan direnişe devam ettiklerini ifade eden Berri, tüm Lübnanlıları bölgede olanların tehlikeli yansımalarını objektif ve dikkatli bir şekilde okumaya çağırdı.

Nahda'dan Kudüs'le dayanışma açıklaması

Tunus Meclisi'nin birinci partisi konumundaki Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs'de İsrail karşısındaki Filistin intifadasıyla mutlak dayanışma içindeyiz." ifadesine yer verildi.

Filistin toplumunun kararlılığına; Yahudileştirme, tehcir ve ırkçılık komploları karşısındaki mücadelesine güven duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Kudüslülerin tehcir edilmesini, mahallelerinin Yahudileştirilmesini, Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlenmesini, milyonlarca Müslümanın duygularının provoke edilmesini kınıyoruz." denildi.

Filistin halkını korumak için dünyadaki özgür insanları, insani yardım kuruluşlarını ve uluslararası kurumları daha aktif olmaya çağıran Nahda Hareketi, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası toplumdan, işgal hükümetini kınamalarını ve BM kararlarını hiçe sayan ihlallerine son vermesi için harekete geçmelerini istedi.

Fas'ta sosyal medyada Kudüs'le dayanışma faaliyetleri geniş yer buldu

Öte yandan Fas'ta Kudüslülere sosyal medya üzerinden verilen destek ikinci gününde de tüm hızıyla devam etti.

Kudüslülerle dayanışmanın içinde ikinci gününde, "Kudüs intifada", "Mescid-i Aksa" ve "Şeyh Cerrah Mahallesi'ni kurtarın" etiketleri, Twitter'da trend oldu.

Filistinliler ile İsrail işgal güçleri arasındaki çatışmalarla ilgili fotoğraflara ve videolara Facebook'ta geniş yer verildi.

Aktivist Halid El-Gad, Twitter'da "Kudüs'ü, satıp gidenlere rağmen seviyoruz." derken sinema eleştirmeni Mustafa et-Talib de Facebook hesabından "Kudüslüler acımasız saldırılara maruz kalıyor." ifadesini paylaştı.

Basın mensubu Abdulgani Balut ise İsrail güvenlik güçleri tarafından tutulan bir gencin fotoğrafını paylaşarak, "Tebessümün onları hezimete uğratıyor; her türlü silahla donatılmış olsalar bile kalplerine korku salıyor." ifadesine yer verdi.

Fas İslam Ümmetine Destek Heyeti adlı sivil toplum örgütü de Filistinlilere destek amacıyla gerçekleştirilen iftar programlarına yoğun katılım olduğunu aktardı.

Heyet, Faslı ailelerin farklı şehirlerde katıldığı iftar etkinliklerini, sosyal medya platformlarında "Ben Faslıyım, iftarım Kudüslü" etiketiyle paylaştığını kaydetti.

Dünya İslam Birliğinden kınama

Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği (Rabıta) ise Kudüs'teki Filistinlilerin evlerinden tahliyesini ve İsrail'in bölgede egemenliğini dayatmasını kınadı.

Birliğin Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el-İsa yaptığı açıklamada, tek taraflı atılan herhangi bir adımın Filistin meselesinin barışçıl yolla çözümüne hizmet etmeyeceğini ifade etti.

İsa, tek seçeneğin Filistin sorununa, BM kararlarına ve Arap Barış Girişimi'ne dayanan adil ve kapsamlı bir çözüm bulunması olduğunu kaydetti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırdı.

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

Filistin, İsrail, Aksa, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkeleri ile kurumlarından, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına kınamalar sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çin'in kontrolden çıkan roketi Türkmenistan'a düşecek Çin'in kontrolden çıkan roketi Türkmenistan'a düşecek Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum Vahşice öldürülen Özbek gencin, katilini tıraş ederken çektiği videosu ortaya çıktı Vahşice öldürülen Özbek gencin, katilini tıraş ederken çektiği videosu ortaya çıktı Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil Kanarya'dan zirve yolunda dev adım! Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti Kanarya'dan zirve yolunda dev adım! Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Soruşturma talep ediyorum İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Soruşturma talep ediyorum Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı

Son Dakika Haberleri
17:45 Son Dakika! Afganistan'da okul önünde bombalı saldırı: 25 kişi hayatını kaybetti
17:20 Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı
16:49 Fanatik Yahudi grupların, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlandığı öğrenildi
16:41 Maç çıkışı ortalık savaş alanına döndü! Polisle çatışmaya giren taraftarlar plastik mermi ve cop yedi
16:35 Küçükçekmece'de kamyonetin 15 yaşındaki çocuğa çarptığı feci kaza kamerada
16:30 Odaya giren kadın hayrete düştü! Kızının cansız bedenini yerde kocasını ise tavandan iple asılmış bir halde buldu
16:27 Edin Visca'nın yeni adresi Trabzonspor! Başakşehir'den söz aldı
16:04 Fenerbahçe, Alanya maçı için Tahkim Kurulu'na gitmişti! Yine ret cevabı geldi
15:47 Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell
15:23 Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına çok sert tepki: İsrail terör devletidir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına çok sert tepki: İsrail terör devletidir         
22:24
Penaltı kararıyla çılgına dönen Fatih Terim, üstündeki ceketi kulübeye fırlattı Penaltı kararıyla çılgına dönen Fatih Terim, üstündeki ceketi kulübeye fırlattı         
22:01
TFF 1. Lig'deki şampiyonluk maçları şifresiz olarak yayınlanacak TFF 1. Lig'deki şampiyonluk maçları şifresiz olarak yayınlanacak         
21:49
Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor         
20:50
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 281 kişi vefat etti, 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 281 kişi vefat etti, 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi         
19:53
Evinde lider Beşiktaş'ı 3-1 geçen Galatasaray, 'Bu yarış daha bitmedi' dedi Evinde lider Beşiktaş'ı 3-1 geçen Galatasaray, 'Bu yarış daha bitmedi' dedi         
19:24
Meteoroloji'den 10 il için zirai don uyarısı Meteoroloji'den 10 il için zirai don uyarısı         
18:19
Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı         
17:21
Çifte ölümde korkunç ihtimal: Doktor baba, kızını öldürdükten sonra intihar etti Çifte ölümde korkunç ihtimal: Doktor baba, kızını öldürdükten sonra intihar etti         
16:45
Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşan Şeyma Subaşı, boy boy poz verdi Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşan Şeyma Subaşı, boy boy poz verdi         
16:38
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım         
15:55
İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi         
15:51
Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz         
15:23
Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti         
15:09
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 22:59:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arap ülkeleri ile kurumlarından, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına kınamalar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement