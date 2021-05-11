Arap ülkeleri İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırılarını kınadı - Son Dakika

Arap ülkeleri İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırılarını kınadı

11.05.2021 13:43
Arap ülkeleri İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırılarını kınadı, System.String[]

Libya, Katar, Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen ve Tunus, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına ve Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalmasına tepki gösterdi.

Libya, Katar, Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen ve Tunus, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına ve Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalmasına tepki gösterdi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Kudüs, Gazze ve işgal altındaki topraklara düzenlediği saldırıları kınadı.

Konsey, Filistin halkının direnişine destek verdiklerini belirtti.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail polisinin Mescid-i Aksa baskınının "şiddetle kınandığı" ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmak için hemen harekete geçme çağrısı yapıldı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa baskını ve cemaate saldırmasının, "açık ve kabul edilemez bir ihlal" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail polisinin derhal Mescid-i Aksa'dan çıkarılması ve namaz kılan insanlara ibadet özgürlüğü tanınması talep edildi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamasında, İsral'in Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerini sürdürmesine ve başta Şeyh Cerrah olmak üzere Doğu Kudüs'te bu nedenle Filistinlileri göçe zorlamasına tepki gösterdi.

Açıklamada, İsrail'in bu uygulamalarının "şiddetle kınandığı" ifade edildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın saygınlığına ve orada ibadet eden cemaatin güvenliğine yönelik saldırıları şiddetle kınandı.

Uluslararası topluma, tüm uluslararası sözleşmelere aykırı olan İsrail'in bu uygulamalarına son vermesi için harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada, Filistin halkının yanında olunduğu vurgulandı.

BAE

BAE Dışişleri Bakanı Siyasi İşleri Yardımcısı Halife el-Merar, yazılı açıklamasında, yaşanan çatışmaları ve İsrail'in Filistinlileri tahliye çalışmalarını "şiddetle" kınadıklarını belirtti.

Merar, İsrail yönetimini tansiyonu düşürmeye davet etti.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, İsrail hükümetine Kudüslülere yönelik bu provokatif eylemleri durdurma ve güçlerinin ibadet edenlere saldırmasını engelleme çağrısı yapıldı.

Yemen

Yemen'de parlamentonun ikinci kanadı Şura Meclisi, yayımladığı yazılı açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in Kudüs'e yönelik saldırılarını durdurması için harekete geçmesini istedi.

Yemen Alimler Heyeti de İslam ve Arap dünyasını, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail güçlerine karşı direnen Filistinlilere destek olmaya ve Müslümanların Kudüs üzerindeki egemenlik haklarını sınırlayan her türlü eyleme karşı çıkmaya çağırdı.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin çiğnemesi ve orada ibadet eden Filistinlilere saldırmasını kınayan heyet, Arap ve İslam dünyasını Mescid-i Aksa konusunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve Müslümanların Kudüs üzerindeki egemenlik haklarını sınırlayan her türlü eyleme karşı çıkmaya çağırdı.

Tunus

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa ve Filistinliler ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Gannuşi, Nahda Hareketinin de İsrail hükümetini kınaması ve Tel Aviv yönetiminin BM kararlarını ihlal eden uygulamalarına son vermesi için uluslararası topluma, İslam ve Arap ülkelerine harekete geçme, insan hakları kuruluşlarına da Filistin halkının himayesi için çaba sarf etme çağrısında bulunduğunu aktardı.

Doğu Kudüs, İsrail, Libya, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkeleri İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırılarını kınadı - Son Dakika


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