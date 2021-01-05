Arap ülkeleri, Körfez'de sağlanan uzlaşıdan memnun - Son Dakika

Arap ülkeleri, Körfez'de sağlanan uzlaşıdan memnun

05.01.2021 21:21
Arap ülkeleri, Körfez'de sağlanan uzlaşıdan memnun, System.String[]

Arap ülkeleri, Suudi Arabistan ile Katar'ın karşılıklı olarak kara, hava ve deniz sınırlarını açmasını ve Körfez'de sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı.

Arap ülkeleri, Suudi Arabistan ile Katar'ın karşılıklı olarak kara, hava ve deniz sınırlarını açmasını ve Körfez'de sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Körfez ülkeleri arasındaki uzlaşının, ortak Arap eylemini ve başta Filistin davası olmak üzere ümmetin meselelerinin savunulmasını güçlendireceğini belirtti.

Abbas ayrıca, Kuveyt'in Körfez ülkeleri arasındaki çatlağın giderilmesinde harcadığı çabadan da övgüyle söz etti.

Hamas'tan yapılan açıklamada da Körfezdeki uzlaşı çabalarından duyulan memnuniyete işaret edilerek, "Hamas, Körfez İşbirliği Konseyi'nde (KİK) Suudi Arabistan ile Katar arasında sınırların açılmasıyla sonuçlanan uzlaşı çabalarını tebrik ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan ve Katar'ın sınırları açma yönünde aldığı karardan memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Kuveyt'in Körfez krizini aşma konusundaki çabalarından övgüyle söz edilen açıklamada, bu adımın bölgenin güven, istikrar ve refahına katkı sağlaması temennisinde bulunuldu.

Yemen

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, KİK ülkeleri arasındaki yakınlığın yeniden sağlanması için sarf edilen çabaların memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, Yemen'in Suudi Arabistan'ın Ula kentinde düzenlenen KİK Zirvesi'nde askıda bekleyen meselelerin çözülmesi ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin normal seyrine dönmesi temennisinde bulunuldu.

Sudan

Sudan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ile Katar'ın kara, hava ve deniz sınırlarını karşılıklı olarak açması ve KİK ülkeleri arasındaki ilişkilerin yumuşamasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Açıklamada, Körfez'deki ilişkilerin yeniden inşası konusunda gösterdiği çabadan dolayı Kuveyt'e teşekkür edildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, dün akşam yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, bugün El-Ula kentinde düzenlenen 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırdığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Körfez, Katar, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkeleri, Körfez'de sağlanan uzlaşıdan memnun - Son Dakika


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