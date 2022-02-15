Arap ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini hafifletmeye başladı - Son Dakika

Kuveyt, Bahreyn, Tunus, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar, Kovid-19 ile mücadele kapsamında aldıkları tedbirleri hafiflettiklerini duyurdu.

Kuveyt'te yayın yapan El-Vatan gazetesinin haberine göre, Kuveyt Bakanlar Kurulu, ülkedeki Kovid-19 önlemlerinin çoğunun kaldırıldığını açıkladı. Bu kapsamda aşılanmamış kişilerin seyahat etmesine izin verme ve toplu taşımayı tam kapasite çalışmaya döndürme kararı alındı.

Haberde, 13 Mart'tan itibaren aşı yaptırmayanların da ticaret komplekslerine girmesine, kapalı ve açık alanlarda sosyal etkinliklerin düzenlenmesine, camilerde safların yeniden düzenlenmesine izin verileceği, 16 yaş altı öğrencilerin her hafta PCR testi yaptırmasına gerek kalmayacağı ve devlet kurumlarında olağan resmi çalışma düzenine dönüleceği aktarıldı.

Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid Hamad es-Sabah, haftalık bakanlar kurulu toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Sağlık personelinin çabalarıyla, ekonomik, sağlık ve toplumsal açıdan en az hasarla Kovid-19 salgını dalgasının üstesinden gelmeyi başardık." dedi.

Sabah, bu kararların maske takmak başta olmak üzere halk sağlığını korumak için gerekli kişisel sağlık önlemlerinin sona ermesi anlamına gelmediğine dikkati çekti.

-Bahreyn

Bahreyn'de Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 salgınıyla mücadelede "yeşil seviyeye" geçtiklerini açıkladı.

Bakanlık bu seviyenin, "herkes için etkinlik ve sektörlerin açılması, toplu spor faaliyetleri, sinema, eğitim kurumları ve spor salonlarına katılıma izin verilmesi" anlamına geldiğini kaydetti.

-Tunus

Tunus hükümeti "12 Ocak'tan bu yana uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını ve 14 Ocak'tan bu yana ara verilen Cuma namazının yeniden başlatıldığını" duyurdu.

Ayrıca "aşı yaptırmış ve 18 yaşını doldurmuş olanların bugünden itibaren aşı sertifikasi olması şartıyla tahlil uygulamalarından muaf tutulmasına" karar verildi.

Umman

Umman Kovid-19 ile Mücadele Komitesi de "Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletildiğini ve Cuma namazının yüzde 50 kapasiteyle kılınmasına izin verildiğini" duyurdu.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, ülkede çalışan sayısını azaltma kararına son verilecek, salon, konferans, uluslararası sergi ve kitlesel nitelikteki etkinlikler, Kovid-19 aşısı olanlar için yüzde 70 kapasiteyle yapılabilecek.

BAE

BAE ise çeşitli ekonomik, turistik ve eğlence tesislerindeki etkinliklerde, alışveriş merkezlerinde ve toplu ulaşım araçlarında kapasite kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırıldığını açıkladı.

El-Halic gazetesinin haberinde, "düğün ve taziyeler gibi sosyal etkinlikler için maksimum kapasitenin artırılmasına ve ibadet edenler arasındaki güvenli mesafenin bir metreye indirilmesine karar verildiği" aktarıldı.

-Katar

Katar yönetimi, "20 Şubat'tan itibaren eğitimin tüm aşamalarında pandemi öncesinde uygulanan normal saat uygulamasına dönülmesine" karar verdi.

Ayrıca ülkedeki Kovid-19 kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması planına ilişkin 32 talimat yayınlandı. Bu kapsamda, kamu ve özel sektördeki tüm çalışanların işyerlerinde çalışmalarını sürdürmeye devam etmesi, camilerin açık kalması ve birkaç istisna dışında halka açık yerlerde maske takmanın zorunlu olmaması gibi kararlar alındı.