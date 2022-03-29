Arap ülkeleri, ramazan ayına Kovid-19 tedbirlerini hafifleterek giriyor - Son Dakika

Arap ülkelerindeki Müslümanlar, Kovid-19 önlemleriyle geçen iki yılın ardından bu yıl tedbirlerin gevşetilmesiyle ramazan ayını eski günlerdeki gibi idrak edebilecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Salgının yoğun olarak etkilerini gösterdiği 2020 ve 2021 yıllarında ramazan ayları, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla "teravihler, toplu iftar davetleri, camilerde teravih namazları ve son 10 gün yapılan itikafa" getirilen yasakların gölgesinde geçti.

Ramazan gelenek ve görenekleriyle o manevi havayı yeniden teneffüs etmek isteyen Müslümanlar, bu yıl ramazan öncesi Kovid-19 tedbirleri konusunda alınan gevşetme kararlarını sevinçle karşıladı.

Söz konusu kararların duyurusu da Arap ülkelerindeki ilgili kurumlar tarafından ramazan ayı başlamadan yapıldı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında iki yıllık kısıtlamaların ardından Kabe-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'de bu yıl ramazan ayının son 10 gününde itikaf ibadetinin yapılabileceği duyurdu.

Ülkede ayrıca toplu iftar davetlerinin de yeniden düzenlenebileceği ifade edildi.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 14 Mart'ta yapılan açıklamada, toplu iftarların düzenlenebileceği ve sosyal mesafe kuralının kaldırıldığı aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı ile İslami İşler ve Vakıflar Bakanlığından 14 Mart'ta yaptığı açıklamalarda, toplu iftar törenlerine izin verileceği, camilerde teravih ve itikafın salgın öncesindeki gibi olacağı belirtildi.

Camilerde ayrıca, vaaz ve ders halkalarının da gerçekleştirilebileceği kaydedildi.

Mısır

Mısır Vakıflar Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamaya göre de iki yılın ardından vaazların sağlık önlemlerine uyularak büyük camilerde yapılması şartıyla ramazanda verilen İslami ilimler derslerinin yeniden başlamasına karar verildi.

Tedbirler gözetilerek camilerde teravih namazlarının kılınmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, kadınların da camilere dönüşüne izin verildi.

Mısır'da ayrıca iki yıllık bir aradan sonra toplu ramazan sofralarının da kurulması bekleniyor.

Ürdün

Ürdün Hükümet Sözcüsü Faysal eş-Şebul, 21 Mart'ta tüm illerde spor, kültür, turizm ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi için "ramazan kampanyası" başlatılacağını açıkladı.

Bu kampanya ile iki yıldır Kovid-19 salgınının getirdiği kısıtlayıcı önlemler nedeniyle unutulan ramazan ritüellerini canlandırmanın ve pozitif bir atmosfer oluşturmanın hedeflendiğini kaydeden Şebul, ramazan ayının yaklaşmasıyla bir dizi düzenleme yapılacağını, bu kapsamda cami ve ibadet alanlarında maske zorunluluğu ile sosyal mesafenin kaldırılabileceğini ve ramazan çadırlarının kurulabileceğini duyurdu.

Bahreyn

Kovid-19 ile Ulusal Mücadele Komitesi tarafından 28 Mart'ta yapılan açıklamada, ramazanda aile ve arkadaş toplantılarının dış alanlarda yapılmasının teşvik edildiği kaydedildi.

Sünni Vakıflar Dairesi, iki yıllık yasağın ardından ramazan ayında camilerdeki kadın bölümlerinin teravih ve gece namazları için açılacağını duyurdu.

Katar

Katar'ın Eş-Şark gazetesinde 19 Mart'ta yayımlanan ramazan ayına ilişkin bir raporda, bu ay vaka sayısında azalma ve aşılama oranlarında artış olduğuna dikkat çekildi.

Ülkede geçen ramazan evlerde ve İmam Muhammed bin Abdul Vahhab Camisi'nde sınırlı katılım (5 kişi) ile kılınan teravih namazının camilerde eda edilmesi bekleniyor.

Ayrıca halka açık yerlerde, ramazan çadırlarında, restoranlarda iftar ve sahur sofralarında buluşmalara da izin verileceği tahmin ediliyor.