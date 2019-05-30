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Arap ülkeleri turizm stratejisi iş birliği görüşmesi

1 saat önce

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansında (OKA) Samsun'a yönelik Arap ülkeleri turizm stratejisi iş birliği görüşmesi yapıldı.

Arap ülkeleri turizm stratejisi iş birliği görüşmesi, System.String[]
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansında (OKA) Samsun'a yönelik Arap ülkeleri turizm stratejisi iş birliği görüşmesi yapıldı.

IMC Turizm Bütünleşik Pazarlama İletişimi Genel Müdürü Mohammad Qawasmı, Samsungulf Projects Genel Müdürü Soner Dursun OKA'yı ziyaret etti. Ziyarette, Samsun'a yönelik Arap ülkeleri turizm stratejisinin oluşturulmasına yönelik faaliyetler konusunda iş birliği imkanları görüşülürken, 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilebilecek faaliyetler üzerinde duruldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren OKA Genel Sekreteri Mevlut Özen, ziyaret esnasında heyete misafir etkinliklerde kullanılmak üzere ajans hizmet binasını, içerisindeki konferans salonu ve toplantı salonlarını tanıttı. Özen, OKA'nın faaliyetleri, projeleri ve işleyişi hakkında kapsamlı bilgilendirmede de bulundu. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:45 Kaynak: İHA
Samsun, Ekonomi
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